Шестёркин стал шестым голкипером в истории НХЛ, одержавшим 10 побед в 12 матчах за карьеру

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 бросок из 33 и выиграл 10-й матч в нынешнем сезоне НХЛ. Шестёркин стал шестым голкипером в истории НХЛ, одержавшим 10 побед в 12 матчах за карьеру в лиге.

Ранее подобного достижения добились Франк Бримсек (сезон-1938/1939), Уэйн Томас (1972/1974), Боб Фроз (1982/1983), Боб Мэйсон (1982/1984) и выступающий в настоящее время за «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен (2013/2014). Шесть лет назад Фредерик защищал ворота «Анахайм Дакс».

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