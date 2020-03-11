Мэттьюс вплотную приблизился к Овечкину и Пастрняку в снайперской гонке НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



В составе победителей отличились Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Единственную шайбу за «Тампу» забросил Ондржей Палат. Для Мэттьюса заброшенная шайба стала 47-й в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему американский нападающий вплотную приблизился к Александру Овечкину и Давиду Пастрняку в снайперской гонке НХЛ.

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» (48 шайб в 68 матчах) и форвард «Бостон Брюинз» (48 голов в 70 матчах) лидируют в гонке снайперов. 22-летний Мэттьюс с 47 шайбами в 70 встречах занимает третье место.