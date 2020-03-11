Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад стал пятым игроком, забросившим 40 шайб в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад забил гол, благодаря чему стал пятым игроком, забросившим 40 шайб в этом сезоне НХЛ. Шведский форвард занимает пятое место в снайперской гонке, являясь лучшим снайпером в своей команде.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (48 шайб в 68 матчах) и форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (48 голов в 70 матчах) лидируют в гонке снайперов НХЛ. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс с 47 шайбами в 70 встречах занимает третье место. На четвёртом месте располагается форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (43 точных броска).