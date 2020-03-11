Панарин вышел на четвёртое место в гонке бомбардиров НХЛ, обогнав Маккиннона

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу, благодаря чему набрал 94-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Панарин вышел на четвёртое место в гонке бомбардиров НХЛ, обогнав форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (93 балла).

Гонку бомбардиров уверенно возглавляет нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (110 очков), второе место занимает его одноклубник Коннор Макдэвид (96 баллов), топ-3 замыкает нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (95 очков).