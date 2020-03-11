Экс-жена Зайцева написала публичное обращение к хоккеисту

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, в «Инстаграме» опубликовала публичное обращение к хоккеисту.

«Никит, извини, но приходится обращаться к тебе здесь, у меня закончились номера… @nzaitsev22, я знаю, что всё уже давно сломано и починить невозможно. Это грустно осознавать, никому не пожелаю такого развода, как у нас с тобой. За почти год судебных и публичных разбирательств я не сказала о тебе ни одного плохого или лживого слова. Я любила, искренне, и ты это знаешь. Ты был заботливым, внимательным, добрым, мужественным, ответственным, весёлым, мы так много дурачились и так влюбились…

К сожалению, мы не смогли сохранить наш брак. За время судов нам обоим пришлось многое пройти и многое обдумать. Все, чего я прошу сейчас, поговорить с тобой лично. Не как в прошлый раз, а по-честному. Я хочу обсудить судьбу наших девочек, вдвоём, без суда и других третьих лиц. Никит, прошу, это наши дети, и только мы с тобой должны нести за это ответственность. Я верю, ты тоже не хочешь этой грязи, через которую мы проходим. Я знала тебя другим. Но зачем тогда мы это делаем?» — написала Зайцева.