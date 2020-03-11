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Результаты матчей в НХЛ за 10 марта 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 10 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли восемь матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:1. Хозяева прервали трёхматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нюландер (Таварес, Марнер) – 12:42' (5x4)   1:1 Палат (Кучеров) – 35:22' (5x5)   2:1 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 43:38' (5x4)

«Филадельфия Флайерз» — «Бостон Брюинз» — 0:2. Гости прервали девятиматчевую победную серию «лётчиков».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Грызлик (Пастрняк, Крейчи) – 38:39' (5x4)   0:2 Бержерон (Маршан, Хара) – 54:40' (5x5)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Родригес (Макканн) – 08:29' (5x5)   1:1 Гусев (Заха, Суббэн) – 12:46' (5x4)   1:2 Шульц (Малкин, Раст) – 24:15' (5x5)   1:3 Малкин (Летанг) – 47:11' (5x5)   2:3 Вуд (Хишир) – 50:24' (5x5)   2:4 Малкин – 53:18' (5x5)   2:5 Летанг – 58:45' (en)

«Монреаль Канадиенс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Джохансен (Форсберг, Арвидссон) – 20:51' (5x5)   0:2 Йернкрок (Туррис) – 22:57' (5x5)   0:3 Форсберг (Йози, Смит) – 28:18' (5x4)   0:4 Форсберг (Йози, Эллис) – 36:00' (5x5)   1:4 Лехконен (Улле, Судзуки) – 42:45' (5x5)   2:4 Вейдемо (Уис, Эванс) – 48:40' (5x5)

«Детройт Ред Уингз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Гики (Фёгеле, Гардинер) – 08:58' (5x5)   1:1 Бертуцци (Манта, Гронек) – 13:28' (5x5)   1:2 Нидеррайтер (Гардинер, Трочек) – 29:30'   2:2 Эн (Боуи, Хельм) – 35:26' (5x5)   2:3 Уильямс (Свечников, Ахо) – 41:38' (5x5)   2:4 Ахо (Терявяйнен) – 44:23' (4x5)   2:5 Ахо (Гардинер, Терявяйнен) – 57:58' (5x4)

«Даллас Старз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:4. Хозяева уступили в шестом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Панарин) – 00:19' (5x5)   0:2 Зибанеджад (Лемье, Бучневич) – 10:12' (5x5)   0:3 Какко (Хауден, Фаст) – 27:03' (5x5)   0:4 Какко (Зибанеджад, Фокс) – 37:18' (5x5)   1:4 Хинц (Хейсканен, Перри) – 41:23' (5x4)   2:4 Кольяно (Хейсканен, Павелски) – 51:52' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:4 Б. Гости проиграли седьмой матч подряд и покинули зону плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Лэдд (Бейли, Ледди) – 01:36' (5x5)   1:1 Годетт (Эдлер, Стечер) – 01:57' (5x5)   2:1 Тоффоли (Петтерссон, Хьюз) – 02:41' (5x5)   2:2 Эберле (Барзал, Ли) – 19:01' (5x5)   3:2 Макьюэн (Эдлер) – 22:14' (5x5)   3:3 Нельсон (Брассар, Добсон) – 37:00' (5x5)   4:3 Хорват (Тоффоли, Миллер) – 37:51' (5x4)   4:4 Нельсон (Бовиллье, Брассар) – 44:32' (5x5)   5:4 Миллер – 65:00' (ПБ)

«Анахайм Дакс» — «Оттава Сенаторз» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Сильверберг (Ракелль, Джонс) – 02:02' (5x4)   2:0 Делорье (Рауни, Бэкес) – 02:45' (5x5)   3:0 Делорье (Рауни, Дель Зотто) – 11:17' (5x5)   4:0 Делорье (Бэкес) – 11:49' (5x5)   4:1 Ткачук (Уайт, Браун) – 26:06' (5x5)   5:1 Ракелль (Джонс, Хенрик) – 29:52' (5x4)   5:2 Уайт (Ткачук, Шабо) – 53:46' (5x5)
«Вернулся Кросби, и я стал хуже». Малкин отругал себя и сделал дубль за 6 минут
Теперь он в трёх очках от Ягра в клубной истории «Пингвинз».
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