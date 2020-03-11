Результаты матчей в НХЛ за 10 марта 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли восемь матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:1. Хозяева прервали трёхматчевую серию поражений.
«Филадельфия Флайерз» — «Бостон Брюинз» — 0:2. Гости прервали девятиматчевую победную серию «лётчиков».
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:5.
«Монреаль Канадиенс» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:4.
«Детройт Ред Уингз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:5.
«Даллас Старз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:4. Хозяева уступили в шестом матче кряду.
«Ванкувер Кэнакс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:4 Б. Гости проиграли седьмой матч подряд и покинули зону плей-офф.
«Анахайм Дакс» — «Оттава Сенаторз» — 5:2.
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