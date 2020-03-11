Беттмэн — о матчах без зрителей: не хочу спекулировать и создавать истерию

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал проведение матчей без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Знаете, я не хочу спекулировать и создавать истерию. Есть ряд последствий, на которых мы фокусируемся, и мы будем делать это в определённое время. Но давайте не забегать вперёд, хорошо? Мы пристально следим за проблемой и находимся на постоянной связи с клубами и профсоюзом игроков. Мы разберёмся с этим вопросом в профессиональной манере», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Ранее губернатор штата Огайо Майк Девайн объявил чрезвычайное положение в штате и рекомендовал отменить занятия в учебных заведениях, а также запретить болельщикам посещать спортивные мероприятия. Это решение напрямую касается клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».