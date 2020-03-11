Департамент судейства КХЛ объяснил отмену гола «Спартака» при счёте 0:1 в матче с «Динамо»

Вчера, 10 марта, московское «Динамо» на домашней площадке переиграло московский «Спартак» со счётом 4:1 в пятом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Подопечные Владимира Крикунова ведут в противостоянии со счётом 3-2.
Одним из ключевых эпизодов матча стал незасчитанный гол форварда «Спартака» Мартиньша Карсумса. Латвийский форвард отличился на 45-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу московского «Динамо». Однако взятие ворот было отменено из-за помехи голкиперу.
«На 45-й минуте после взятия ворот, произведённого игроком команды «Спартак» М. Карсумсом (№15), Главный тренер команды «Динамо» взял запрос на блокировку вратаря при взятии ворот. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок вступил в контакт с вратарём в площади ворот и помешал ему защищать ворота. Нет гола», — сказано на сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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