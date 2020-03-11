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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 10 марта 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 10 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

10 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей, в которых принял участие 13 российских хоккеистов.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу, благодаря чему набрал 94-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Панарин вышел на четвёртое место в гонке бомбардиров НХЛ, обогнав форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (93 балла).

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 бросок из 33 и выиграл 10-й матч в нынешнем сезоне НХЛ. Шестёркин стал шестым голкипером в истории НХЛ, одержавшим 10 побед в 12 матчах за карьеру в лиге.

В составе «Питтсбурга» дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин. Также на его счету результативная передача.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»34 из 3694,41:2
Шестёркин«Рейнджерс»31 из 3393,94:2
Варламов«Айлендерс»30 из 3488,24:5 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»0+1+10500-21.26
Малкин (н)«Питтсбург»2+1+3040080%18.11
Гусев (н)«Нью-Джерси»1+0-10300100%15.16
Свечников (н)«Каролина»0+1-10321-16.37
Панарин (н)«Рейнджерс»0+1+10110-20.01
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+1+201000%16.46
Гурьянов (н)«Даллас»0+0-14201-15.30
Зайцев (з)«Оттава»0+002021-16.33
Сергачёв (з)«Тампа»0+000501-24.35
Проворов (з)«Филадельфия»0+002432-25.48
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