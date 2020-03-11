Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 10 марта 2020 года

10 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей, в которых принял участие 13 российских хоккеистов.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу, благодаря чему набрал 94-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Панарин вышел на четвёртое место в гонке бомбардиров НХЛ, обогнав форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (93 балла).

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 бросок из 33 и выиграл 10-й матч в нынешнем сезоне НХЛ. Шестёркин стал шестым голкипером в истории НХЛ, одержавшим 10 побед в 12 матчах за карьеру в лиге.

В составе «Питтсбурга» дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин. Также на его счету результативная передача.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 34 из 36 94,4 1:2 Шестёркин «Рейнджерс» 31 из 33 93,9 4:2 Варламов «Айлендерс» 30 из 34 88,2 4:5 Б

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа» 0+1 +1 0 5 0 0 - 21.26 Малкин (н) «Питтсбург» 2+1 +3 0 4 0 0 80% 18.11 Гусев (н) «Нью-Джерси» 1+0 -1 0 3 0 0 100% 15.16 Свечников (н) «Каролина» 0+1 -1 0 3 2 1 - 16.37 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+1 +1 0 1 1 0 - 20.01 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 +2 0 1 0 0 0% 16.46 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 -1 4 2 0 1 - 15.30 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 2 0 2 1 - 16.33 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 5 0 1 - 24.35 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 0 2 4 3 2 - 25.48

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