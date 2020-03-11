Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 10 марта 2020 года
10 марта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей, в которых принял участие 13 российских хоккеистов.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу, благодаря чему набрал 94-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Панарин вышел на четвёртое место в гонке бомбардиров НХЛ, обогнав форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (93 балла).
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 бросок из 33 и выиграл 10-й матч в нынешнем сезоне НХЛ. Шестёркин стал шестым голкипером в истории НХЛ, одержавшим 10 побед в 12 матчах за карьеру в лиге.
В составе «Питтсбурга» дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин. Также на его счету результативная передача.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|34 из 36
|94,4
|1:2
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|31 из 33
|93,9
|4:2
|Варламов
|«Айлендерс»
|30 из 34
|88,2
|4:5 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|0
|5
|0
|0
|-
|21.26
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|2+1
|+3
|0
|4
|0
|0
|80%
|18.11
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|1+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|100%
|15.16
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+1
|-1
|0
|3
|2
|1
|-
|16.37
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+1
|0
|1
|1
|0
|-
|20.01
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+2
|0
|1
|0
|0
|0%
|16.46
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|4
|2
|0
|1
|-
|15.30
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|2
|0
|2
|1
|-
|16.33
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|5
|0
|1
|-
|24.35
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|2
|4
|3
|2
|-
|25.48
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Россияне были в ударе. Шестёркин одержал юбилейную победу, а Гурьянов подрался и завалил соперника.
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