Журналист TSN: «Ванкувер» может начинать переговоры с агентом Трямкина

Журналист канадской радиостанции TSN 1040 Рик Даливал отметил, что менеджмент «Ванкувер Кэнакс» может в ближайшее время начать переговоры с агентом защитника «Автомобилиста» Никитой Трямкиным. Уральцы уже вылетели из плей-офф КХЛ, проиграв серию первого раунда «Сибири» (1-4).



«У Никиты Трямкина сезон завершён, его команда вылетела из плей-офф. Его трёхлетний контракт в КХЛ заканчивается 30 апреля. «Ванкувер» теперь может начинать переговоры с его агентом Тоддом Даймондом, но играть в нынешнем сезоне НХЛ Никита не сможет», — отметил Даливал.



Напомним, что Трямкин выступал за «Кэнакс» в конце сезона-2015/2016 и в регулярном чемпионате-2016/2017, сыграв суммарно 79 матчей (три гола и восемь результативных передач при показателе полезности «-11»). В НХЛ он находится в статусе ограниченно свободного агента, а это означает, что права на него принадлежат «Ванкуверу» и новый контракт с «Кэнакс» не может быть зарегистрирован лигой до 1 июля 2020 года.

Агент Трямкина: цель и желание Никиты – подписать контракт с «Ванкувером»