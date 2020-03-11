Журналист TSN: «Ванкувер» может начинать переговоры с агентом Трямкина

Журналист канадской радиостанции TSN 1040 Рик Даливал отметил, что менеджмент «Ванкувер Кэнакс» может в ближайшее время начать переговоры с агентом защитника «Автомобилиста» Никитой Трямкиным. Уральцы уже вылетели из плей-офф КХЛ, проиграв серию первого раунда «Сибири» (1-4).
«У Никиты Трямкина сезон завершён, его команда вылетела из плей-офф. Его трёхлетний контракт в КХЛ заканчивается 30 апреля. «Ванкувер» теперь может начинать переговоры с его агентом Тоддом Даймондом, но играть в нынешнем сезоне НХЛ Никита не сможет», — отметил Даливал.
Напомним, что Трямкин выступал за «Кэнакс» в конце сезона-2015/2016 и в регулярном чемпионате-2016/2017, сыграв суммарно 79 матчей (три гола и восемь результативных передач при показателе полезности «-11»). В НХЛ он находится в статусе ограниченно свободного агента, а это означает, что права на него принадлежат «Ванкуверу» и новый контракт с «Кэнакс» не может быть зарегистрирован лигой до 1 июля 2020 года.
- 11 марта 2020
-
10:10
-
09:57
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
08:45
-
08:34
-
08:25
-
08:00
-
07:49
-
07:25
-
07:04
-
06:52
-
06:46
-
06:27
-
06:17
-
06:04
-
05:47
-
05:27
-
04:41
-
04:32
-
04:22
-
04:14
-
02:42
-
00:00
- 10 марта 2020
-
23:57
-
23:41
-
23:26
-
23:19
-
23:10
-
23:08
-
22:57
-
22:50
-
22:45
-
22:41