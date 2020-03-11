Айзерман: «Детройту» повезло найти Дацюка и Зеттерберга, но так не могло быть вечно

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман прокомментировал кризис прославленного клуба, который с большим отставанием занимает последнее место в НХЛ в нынешнем сезоне.
«Кен Холланд был генеральным менеджером начиная с сезона-1997/1998, затем хорошо провёл команду через локаут, выиграл ещё один Кубок Стэнли и мог взять второй, но «Детройт» проиграл в седьмом матче финала. Это невозможно сохранить вечно, так не могло быть. Клубу повезло, что нашли Павла Дацюка и Хенрика Зеттерберга, которых взяли в шестом и седьмом раундах драфта. Оба — игроки калибра Зала славы.
Мы готовимся к драфту, и будет справедливо сказать, что сегодня у нас больше доступа к информации по игрокам всего мира. Даже в самых странных турнирах и лигах есть возможность посмотреть видео. Найти скрытые драгоценные камни сложно. С другой стороны, никогда не будет драфта, где под 25-м номером возьмут условного игрока, который будет 25-м хоккеистом в мире», — приводит слова Айзермана The Athletic.
После поражения в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:5) стало ясно, что «Детройт» по итогам регулярного сезона займёт в лиге последнее место.
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