Fox Business: 100 лет назад НХЛ уже отменяла Кубок Стэнли из-за гриппа

Обозреватель телеканала Fox Business Томас Барраби отметил, что Национальной хоккейной лиге уже приходилось отменять розыгрыш Кубка Стэнли из-за эпидемии гриппа — угроза повторения подобной ситуации возникла в настоящее время из-за распространения коронавируса.



«В 1919 году в финале Кубка Стэнли играли чемпион НХЛ «Монреаль Канадиенс» и победитель Тихоокеанской хоккейной ассоциации «Сиэттл Метрополитанс». В тот год по всему миру распространилось смертельное заболевание, известное как испанский грипп. В той серии была жестокая борьба. В четвёртом матче несколько игроков прямо во время игры рухнули на лёд, что было вызвано истощением.

После того как несколько игроков и тренером заболели «испанкой», матч № 6 был отменён, как и вся оставшаяся серия. После нескольких дней после отмены умер защитник «Монреаля» Джо Холл — причиной были осложнения после гриппа. Это был один из двух сезонов в НХЛ, когда Кубок Стэнли не был разыгран. Пока НХЛ не изменила своё расписание из-за коронавируса, но 100 лет назад подобный случай уже был», — напоминает Барраби.

Согласно различным данным, от испанского гриппа в те годы умерло от 20 до 50 млн человек, что считается самой смертоносной глобальной пандемией в истории.