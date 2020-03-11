Гофман: слава богу, сбылась мечта поработать вместе с братом в КХЛ

Один из лучших арбитров России Роман Гофман прокомментировал включение в состав судейского корпуса для работы на чемпионате мира 2020 года.

«Ещё в самом начале пути, когда видишь своё имя в расширенном списке кандидатов, становится приятно. А о попадании в окончательный список я лично не думаю вообще. Потому что есть работа в КХЛ, где очень много игр и высокий уровень соревнования, так что думать о чём-то особо некогда. Мы все сконцентрированы на своей работе. В том числе и сейчас: я порадовался попаданию на чемпионат мира, но впереди матчи плей-офф, так что все мысли сейчас об этом.

Финалы – это отдельная категория матчей. Ведь, чтобы быть назначенным на финальный матч, нужно провести турнир на высочайшем уровне, без единой ошибки. Ведь конкуренция среди арбитров на чемпионате мира очень высокая. Одна ошибка – и ты уже за бортом. А настроение перед финалом очень классное, потому что ты понимаешь, где находишься, что происходит. Никакого дополнительного давления нет, ты просто понимаешь всю ответственность, спокойно настраиваешься и стараешься выполнить свою работу не хуже, чем делал её до этого.

Есть ли мечта попасть на чемпионат мира вместе с братом? Не буду скрывать, у нас с ним была мечта поработать вместе в КХЛ, слава богу, она сбылась. Теперь всё зависит от Антона, как он будет продвигаться дальше. Я не знаю, были ли подобные случаи раньше, чтобы два брата работали на одном матче чемпионата мира, но если такое произойдёт, я буду очень рад», — цитирует Гофмана пресс-служба ФХР.