ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ

ЦСКА на официальном сайте клуба сообщил о решении временно приостановить продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ.
«Дорогие друзья! В связи с указом мэра Москвы «О внесении изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина — 2019/2020.
Данным указом посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, ограничено – не более 5000 участников и болельщиков. Волноваться нет смысла! Как только мы внесём изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды», — сказано на официальном сайте «армейского» клуба.
Из-за угрозы распространения коронавируса в Москве до 10 апреля запрещены массовые мероприятия, в которых участвует более 5 тысяч человек. Соответствующий указ 10 марта подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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