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Салливан: Малкин уже не так сильно рискует и принимает более правильные решения

Салливан: Малкин уже не так сильно рискует и принимает более правильные решения
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) похвалил российского форварда Евгения Малкина, набравшего 3 (2+1) очка.

«Разница между игрой Джино в этом сезоне и год назад заключается в его игре без шайбы. Он уже не так сильно рискует, принимает более правильные решения и уделяет внимание деталям. Отдаю Джино должное», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

Россиянин продлил результативную серию до пяти матчей, в которых набрал 11 (4+7) баллов. Всего в его активе стало 74 (25+49) очка в 55 матчах регулярки при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. В среднем за матч 33-летний форвард проводит на льду 19 минут и 31 секунду.

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