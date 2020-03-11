Салливан: Малкин уже не так сильно рискует и принимает более правильные решения
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) похвалил российского форварда Евгения Малкина, набравшего 3 (2+1) очка.
«Разница между игрой Джино в этом сезоне и год назад заключается в его игре без шайбы. Он уже не так сильно рискует, принимает более правильные решения и уделяет внимание деталям. Отдаю Джино должное», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.
Россиянин продлил результативную серию до пяти матчей, в которых набрал 11 (4+7) баллов. Всего в его активе стало 74 (25+49) очка в 55 матчах регулярки при показателе полезности "+7" и 58 минутах штрафного времени. В среднем за матч 33-летний форвард проводит на льду 19 минут и 31 секунду.
Малкин признан первой российской звездой минувшей недели в НХЛ
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