Кожевников: поддерживаю решение руководства «Металлурга» оставить Воробьёва

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что оставить Илью Воробьёва главным тренером “Металлурга” является правильным решением со стороны руководства клуба.

“Я поддерживаю решение руководства “Металлурга” оставить Воробьёва. Хорошо, что в клубе ориентируются на своих, российских тренеров. Посмотрим, что из этого будет, решение принято. Кому-то он нравится, кому-то нет. Это сугубо личное мнение. Я же смотрю по результатам, и ему всё время чего-то не хватает.

Посмотрим, что будет в следующем году. Он начнёт сезон сначала, а дальше увидим. Воробьёв проведёт предсезонку и подберёт игроков. С финансами в клубе всё нормально. Дай бог, чтобы у них получилось. Самое главное, что в “Магнитке” смотрят на российские кадры”, — сказал Кожевников в интервью “Чемпионату”.