Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кожевников: поддерживаю решение руководства «Металлурга» оставить Воробьёва

Кожевников: поддерживаю решение руководства «Металлурга» оставить Воробьёва
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что оставить Илью Воробьёва главным тренером “Металлурга” является правильным решением со стороны руководства клуба.

“Я поддерживаю решение руководства “Металлурга” оставить Воробьёва. Хорошо, что в клубе ориентируются на своих, российских тренеров. Посмотрим, что из этого будет, решение принято. Кому-то он нравится, кому-то нет. Это сугубо личное мнение. Я же смотрю по результатам, и ему всё время чего-то не хватает.

Посмотрим, что будет в следующем году. Он начнёт сезон сначала, а дальше увидим. Воробьёв проведёт предсезонку и подберёт игроков. С финансами в клубе всё нормально. Дай бог, чтобы у них получилось. Самое главное, что в “Магнитке” смотрят на российские кадры”, — сказал Кожевников в интервью “Чемпионату”.

Провал «Магнитки» — не случайность. Теперь тут точно начнётся перестройка
Главный тренер уральцев Илья Воробьёв сохранил свой пост и будет собирать новую команду.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020