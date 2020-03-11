Расписание и онлайн-трансляции матчей Кубка Гагарина—2020 на 11 марта

Сегодня, 11 марта, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги будет сыграно два матча, по итогам которых могут определиться два участника следующего раунда Кубка Гагарина.

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В Уфе «Салават Юлаев» примет «Авангард». Команда Николая Цулыгина находится в одном шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина в Восточной конференции.

Календарь Кубка Гагарина—2020

17:00 (мск). «Салават Юлаев» — «Авангард» (3-2 в серии);

19:00. «Локомотив» — «Йокерит» (2-3).

Первые три матча четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции остались за командой Лаури Марьямяки, однако в последних двух встречах успех праздновали подопечные Майкла Пелино.