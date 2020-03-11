Малкин догнал Ковальчука по сезонам с 25+ голами в регулярном чемпионате НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.



В составе победителей дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин. Также на счету Малкина результативная передача. Нападающий «Питтсбурга» достиг отметки в 25 заброшенных шайб в сезоне-2019/2020.

Таким образом, на счету Малкина уже 10 сезонов с 25 или больше голами. Форвард «Пингвинз» догнал по этому показателю нападающего «Вашингтона» Илью Ковальчука и делит с ним третье место по количеству сезонов с 25 или более заброшенными шайбами среди россиян в НХЛ. Возглавляет список другой игрок «Кэпиталз», Александр Овечкин (15 сезонов), на втором месте — Сергей Фёдоров (12 сезонов).