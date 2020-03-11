Генменеджер «Витязя»: хотели бы оставить Сёмина, но сами понимаете финансовую ситуацию
Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил о желании заключить новый контракт с нападающим Александром Сёминым.
«У нас начался диалог с агентом Сёмина, пока находимся в стадии переговоров, окончательного решения нет. Он получил травму, сделал операцию. Мы бы хотели оставить Сёмина в команде, но сами понимаете, что мы не входим в топ-5 клубов, которые уверенно себя чувствуют финансово», — цитирует Варицкого ТАСС.
Сёмин стал лучшим бомбардиром «Витязя» в регулярном чемпионате (38 очков), но пропустил плей-офф из-за травмы. Контракт 35-летнего игрока с «Витязем» истекает 30 апреля. Подмосковный клуб по итогам регулярного чемпионата занял седьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил СКА (0-4).
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