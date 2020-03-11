Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Витязя»: хотели бы оставить Сёмина, но сами понимаете финансовую ситуацию

Генменеджер «Витязя»: хотели бы оставить Сёмина, но сами понимаете финансовую ситуацию
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил о желании заключить новый контракт с нападающим Александром Сёминым.

«У нас начался диалог с агентом Сёмина, пока находимся в стадии переговоров, окончательного решения нет. Он получил травму, сделал операцию. Мы бы хотели оставить Сёмина в команде, но сами понимаете, что мы не входим в топ-5 клубов, которые уверенно себя чувствуют финансово», — цитирует Варицкого ТАСС.

Сёмин стал лучшим бомбардиром «Витязя» в регулярном чемпионате (38 очков), но пропустил плей-офф из-за травмы. Контракт 35-летнего игрока с «Витязем» истекает 30 апреля. Подмосковный клуб по итогам регулярного чемпионата занял седьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил СКА (0-4).

Кравец — об уходе Аалтонена и Самонова: наверное, когда-нибудь вы узнаете правду
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020