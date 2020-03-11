В Казахстане отменены все спортивные мероприятия. Для «Барыса» могут сделать исключение

Пресс-секретарь комитета по делам спорта и физической культуры Казахстана Раухан Тугумбаева сообщила, что все спортивные мероприятия в стране отменены из-за угрозы распространения коронавируса.
«Все спортивные мероприятия отменены в связи с коронавирусом. Это касается также и национальных сборных, которые выезжают за пределы страны на тренировочные сборы либо на международные соревнования. По времени это касается первого полугодия этого года.
С хоккейным клубом «Барыс» сейчас решается этот вопрос. Может быть и так, что данный хоккейный клуб станет исключением и проведёт свои матчи», – цитирует Тугумбаеву «Sputnik Казахстан».
В первом раунде плей-офф КХЛ «Барыс» переиграл магнитогорский «Металлург» (4-1). Во втором раунде подопечные Скабелки встретятся с «Авангардом» в случае победы омского клуба в своей серии. В противном случае соперником «Барыса» станет «Сибирь».
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