Чемпионат Польши досрочно завершён из-за коронавируса, чемпионом стал экс-форвард «Сибири»

Чемпионат Польши досрочно завершён из-за угрозы распространения коронавируса, информирует пресс-служба Федерации хоккея Польши.

Чемпионом объявлен клуб ГКС (Тыхы), который выиграл регулярный чемпионат. Остальные места также распределены по итогам «гладкого» чемпионата — серебро у «Унии» (Освенцим), обладателями бронзы стали ГКС (Катовице) и ГКС (Ястшебье).

Чемпионами Польши стали два белорусских хоккеиста — Александр Еронов и Алексей Ефименко, а также тренер Сергей Шепетюк. 34-летний нападающий Ефименко в сезоне-2014/2015 защищал цвета «Сибири».

Ранее также были досрочно завершены чемпионаты Германии и Словакии. Немецкая лига следовала официальным рекомендациям канцлера Ангелы Меркель и министра здравоохранения Йенса Спана.