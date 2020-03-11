Чемпионат Польши досрочно завершён из-за коронавируса, чемпионом стал экс-форвард «Сибири»
Чемпионат Польши досрочно завершён из-за угрозы распространения коронавируса, информирует пресс-служба Федерации хоккея Польши.
Чемпионом объявлен клуб ГКС (Тыхы), который выиграл регулярный чемпионат. Остальные места также распределены по итогам «гладкого» чемпионата — серебро у «Унии» (Освенцим), обладателями бронзы стали ГКС (Катовице) и ГКС (Ястшебье).
Чемпионами Польши стали два белорусских хоккеиста — Александр Еронов и Алексей Ефименко, а также тренер Сергей Шепетюк. 34-летний нападающий Ефименко в сезоне-2014/2015 защищал цвета «Сибири».
Ранее также были досрочно завершены чемпионаты Германии и Словакии. Немецкая лига следовала официальным рекомендациям канцлера Ангелы Меркель и министра здравоохранения Йенса Спана.
В Казахстане отменены все спортивные мероприятия. Для «Барыса» могут сделать исключение
Читайте также
- 11 марта 2020
-
16:14
-
16:01
-
15:34
-
15:19
-
15:00
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:31
-
13:08
-
13:00
-
12:35
-
12:09
-
12:00
-
11:32
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:29
-
10:10
-
09:57
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
08:45
-
08:34
-
08:25
-
08:00
-
07:49
-
07:25
-
07:04
-
06:52
-
06:46
-
06:27
-
06:17
Партнерский контент