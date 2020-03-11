Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Чемпионат Польши досрочно завершён из-за коронавируса, чемпионом стал экс-форвард «Сибири»

Чемпионат Польши досрочно завершён из-за коронавируса, чемпионом стал экс-форвард «Сибири»
Хоккей / Прочие 0

Чемпионат Польши досрочно завершён из-за угрозы распространения коронавируса, информирует пресс-служба Федерации хоккея Польши.

Чемпионом объявлен клуб ГКС (Тыхы), который выиграл регулярный чемпионат. Остальные места также распределены по итогам «гладкого» чемпионата — серебро у «Унии» (Освенцим), обладателями бронзы стали ГКС (Катовице) и ГКС (Ястшебье).

Чемпионами Польши стали два белорусских хоккеиста — Александр Еронов и Алексей Ефименко, а также тренер Сергей Шепетюк. 34-летний нападающий Ефименко в сезоне-2014/2015 защищал цвета «Сибири».

Ранее также были досрочно завершены чемпионаты Германии и Словакии. Немецкая лига следовала официальным рекомендациям канцлера Ангелы Меркель и министра здравоохранения Йенса Спана.

В Казахстане отменены все спортивные мероприятия. Для «Барыса» могут сделать исключение
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020