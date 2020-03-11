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«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Салават» — «Авангард»: в составе гостей нет Широкова, Терещенко сыграет впервые с декабря

«Салават» — «Авангард»: в составе гостей нет Широкова, Терещенко сыграет впервые с декабря
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» на шестой матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент Уфа ведёт в серии со счётом 3-2. Шестая встреча состоится сегодня, 11 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав «Авангарда» не вошли Сергей Широков и дисквалифицированный Денис Зернов, которых заменили Евгений Грачёв и Алексей Терещенко. Для 39-летнего Терещенко это будет первый матч с 8 декабря 2019 года. В состав «Салавата» не попали дисквалифицированный Григорий Панин и форвард Пётр Хохряков.

«Авангард»:

Бобков (Гарипов);
Бондарев — Покка, Потапов — Стась — Грачёв;
Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Манухов — Войнов, Дедунов — Терещенко — Бек;
Яремчук, Андригетто — Макмиллан — Пьянов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Сергеев — Пашнин, Жарков — Кадейкин — Майоров;
Лисовец — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;
Алалыкин, Семёнов, Башкиров — Картаев — Гиматов.

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