Чемпионат Чехии приостановлен из-за коронавируса, чемпионат Словакии — досрочно завершён

Хоккейный чемпионат Чехии временно приостановлен из-за опасности коронавируса, информирует Hokej.cz. Как сообщается, матчи приостановлены до 29 марта, но позже запрет может быть продлён. Если же чемпионат возобновится в указанный срок, клубы сумеют закончить плей-офф и выявить чемпиона. Чемпионат Словакии по той же причине досрочно завершён, серии плей-офф не состоятся, чемпион по итогам сезона не будет определён.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала её эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.
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