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«Витязь» предложил новый контракт Михаилу Кравецу

«Витязь» предложил новый контракт Михаилу Кравецу
Хоккей / КХЛ 0

Подмосковный «Витязь» продолжит сотрудничество с тренерским штабом во главе с Михаилом Кравецем, сообщил генеральный менеджер подольского клуба Игорь Варицкий. Специалисту предложили контракт на год.

«Мы провели переговоры, ему предложен новый контракт. Мы обо всем договорились, осталось утвердить детали и узаконить все подписями. Думаю, это дело ближайших дней, после чего объявим о продлении официально. Срок соглашения – один год, но с возможностью продления отношений», — приводит слова Варицкого РИА «Новости».

«Витязь» в регулярном чемпионате-2019/2020 занял седьмое место в Западной конференции. Подопечные Кравеца в первом раунде Кубка Гагарина встретились с петербургским СКА, проиграв «армейцам» в четырёх матчах.

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