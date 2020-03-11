«Локомотив» — «Йокерит»: стали известны составы на шестой матч серии

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и финского «Йокерита» на шестой матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент «джокеры» ведут в серии со счётом 3-2. Встреча в Ярославле состоится сегодня, 11 марта, начало матча — в 19:00 мск.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Рафиков — Кронвалль, Пяаярви — Ландер — Денисенко;

Марков — Накладал, Аверин — Ткачёв — Да Коста;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Савченко, Беляев, Кудрявцев — Свитов — Ильенко.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Скленичка, Савинайнен — Норман — О'Нилл;

Лёв — Лепистё, Хаапала — Мяэналанен — Йенсен;

Кивистё — Лауридсен, Йоэнсуу — Регин — Мозес;

Хальме, Оксанен — Пильстрём — Анттила.