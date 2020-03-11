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«Локомотив» — «Йокерит»: стали известны составы на шестой матч серии

«Локомотив» — «Йокерит»: стали известны составы на шестой матч серии
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и финского «Йокерита» на шестой матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент «джокеры» ведут в серии со счётом 3-2. Встреча в Ярославле состоится сегодня, 11 марта, начало матча — в 19:00 мск.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Рафиков — Кронвалль, Пяаярви — Ландер — Денисенко;
Марков — Накладал, Аверин — Ткачёв — Да Коста;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Савченко, Беляев, Кудрявцев — Свитов — Ильенко.

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Скленичка, Савинайнен — Норман — О'Нилл;
Лёв — Лепистё, Хаапала — Мяэналанен — Йенсен;
Кивистё — Лауридсен, Йоэнсуу — Регин — Мозес;
Хальме, Оксанен — Пильстрём — Анттила.

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