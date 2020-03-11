«Салават» — «Авангард»: гости заменили Бобкова на Гарипова после третьего гола

Омский «Авангард» во втором периоде встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» произвёл замену вратаря. Игорь Бобков покинул площадку после трёх пропущенных шайб, на замену вышел Эмиль Гарипов.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Составы команд



«Авангард»:



Гарипов (Бобков);

Бондарев — Покка, Потапов — Стась — Грачёв;

Емелин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Манухов — Войнов, Дедунов — Терещенко — Бек;

Яремчук, Андригетто — Макмиллан — Пьянов.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Сергеев — Пашнин, Жарков — Кадейкин — Майоров;

Лисовец — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;

Алалыкин, Семёнов, Башкиров — Картаев — Гиматов.