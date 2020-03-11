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КХЛ ждёт разъяснений Собянина по порядку проведения матча «Спартак» — «Динамо» М

КХЛ ждёт разъяснений Собянина по порядку проведения матча «Спартак» — «Динамо» М
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига прокомментировала ситуацию с матчем плей-офф Кубка Гагарина «Спартак» — «Динамо» (Москва), который должен пройти завтра, 12 марта. Напомним, руководство Москвы до 10 апреля запретило проведение мероприятий, где число участников насчитывает более 5000 человек.

«КХЛ проведены консультации со всеми заинтересованными сторонами, задействованными в организации матча. На данный момент финальное решение вырабатывается. Лига совместно с ФХР отправила официальное письмо на имя мэра Москвы С.С. Собянина с просьбой дать разъяснения о порядке проведения матча с повышенным зрительским интересом 12 марта 2020 года», — приводит сообщение Континентальной хоккейной лиги «Спартак» в своём телеграм-канале.

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