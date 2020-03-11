«Салават Юлаев» победил «Авангард» и выиграл серию со счётом 4-2

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке победил омский «Авангард» со счётом 4:1 в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Подопечные Николая Цулыгина выиграли серию с общим счётом 4-2 и прошли во второй раунд Кубка Гагарина.



Календарь розыгрыша Кубка Гагарина



Счёт во встрече был открыт на 16-й минуте, красивой заброшенной шайбой отметился нападающий «Салавата» Сакари Маннинен. Вскоре команда хозяев упрочила преимущество, гол забил форвард Теэму Хартикайнен. На старте второго периода «Авангард» сократил отставание усилиями форварда Александра Яремчука. На 31-й минуте уфимцы забили свой третий гол, отличился нападающий Дмитрий Кугрышев. Точку в концовке встречи поставил Эдуард Гиматов.

«Салават» выбил «Авангард»! Последний гол Уфа забила, даже не бросив по воротам! Теперь нас ждёт «зелёное дерби» в полуфинале Востока.