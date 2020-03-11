Серия «Барыс» — «Сибирь» стартует 17 марта, первое «зелёное дерби» — 18 марта

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке победил омский «Авангард» со счётом 4:1 в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина и выиграл серию (4-2).
Таким образом, стали известны пары второго раунда Восточной конференции в Кубке Гагарина:
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»;
«Барыс» — «Сибирь».
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, серия «Барыс» — «Сибирь» стартует 17 марта, противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» начнётся 18 марта.
В первом раунде плей-офф казанский «Ак Барс» выбил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4-0. Казахстанский «Барыс» со счётом 4-1 победил магнитогорский «Металлург». Уфимский «Салават Юлаев» выбил «Авангард» со счётом 4-2. Новосибирская «Сибирь» выбила екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 4-1.
Календарь Кубка Гагарина.
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