Умарк набрал 12 очков в серии с «Авангардом». Летом он может покинуть Уфу

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке победил омский «Авангард» в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина со счётом 4:1. Подопечные Николая Цулыгина выиграли серию с общим счётом 4-2 и прошли во второй раунд Кубка Гагарина.



Двумя результативными передачами в матче отметился нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк. Всего в шести матчах серии с «Авангардом» шведский форвард записал в свой актив 12 (1+11) баллов. Напомним, контракт форварда заканчивается 30 апреля, ранее Умарк заявил, что вряд ли останется в Уфе.



Счёт в шестом матче серии был открыт на 16-й минуте, красивой заброшенной шайбой отметился нападающий «Салавата» Сакари Маннинен. Вскоре команда хозяев упрочила преимущество, гол забил форвард Теэму Хартикайнен. На старте второго периода «Авангард» сократил отставание усилиями форварда Александра Яремчука. На 31-й минуте уфимцы забили свой третий гол, отличился нападающий Дмитрий Кугрышев. Точку в концовке встречи поставил Эдуард Гиматов.