«Коламбус» из-за коронавируса запретил игрокам обмениваться бутылками с водой

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» в связи с опасностью коронавируса опубликовал свод правил для игроков.



Хоккеистам запрещено обмениваться друг с другом бутылками с водой. Кроме того, все игроки будут пользоваться одноразовыми полотенцами и жить в гостинице по одному во время выездов.



Напомним, ранее руководство штата посоветовало «Коламбусу» проводить домашние матчи без болельщиков. В руководстве клуба ответили на запреты, заявив, что система вентиляции на Nationwide Arena обеспечивает достаточно быструю циркуляцию воздуха, сводя к минимуму риск для болельщиков. Губернатор сказал, что он перенаправил ответ руководства «Коламбуса» специалистам здравоохранения, чтобы получить их совет для принятия дальнейших мер.