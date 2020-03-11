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«Коламбус» из-за коронавируса запретил игрокам обмениваться бутылками с водой

«Коламбус» из-за коронавируса запретил игрокам обмениваться бутылками с водой
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» в связи с опасностью коронавируса опубликовал свод правил для игроков.

Хоккеистам запрещено обмениваться друг с другом бутылками с водой. Кроме того, все игроки будут пользоваться одноразовыми полотенцами и жить в гостинице по одному во время выездов.

Напомним, ранее руководство штата посоветовало «Коламбусу» проводить домашние матчи без болельщиков. В руководстве клуба ответили на запреты, заявив, что система вентиляции на Nationwide Arena обеспечивает достаточно быструю циркуляцию воздуха, сводя к минимуму риск для болельщиков. Губернатор сказал, что он перенаправил ответ руководства «Коламбуса» специалистам здравоохранения, чтобы получить их совет для принятия дальнейших мер.

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