Кадейкин и Жарков провели по 20 минут за матч, их тройка закрыла ведущее звено «Авангарда»

В шестом матче серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» (4:1) игроки уфимцев Александр Кадейкин и Владимир Жарков получили самое большое игровое время в составе своей команды среди нападающих.
Жарков провёл на льду 18 минут и 52 секунды, заблокировав за это время четыре броска соперника. Кадейкин сыграл 20 минут и 30 секунд (впервые больше 20 минут за карьеру в КХЛ в матче без овертайма). За это время 78-й номер «Салавата» выиграл 18 вбрасываний из 24 и трижды спас ворота своей команды от гола, в том числе в концовке третьего периода при счёте 3:1, не дав сыграть на добивании Сергею Шумакову.
За всю серию с «Авангардом» тройка Кадейкина и Жаркова (поочерёдно с ними играли Солодухин, Хохряков и Майоров) пропустили всего один гол в равных составах, чаще всего выходя на лёд против ведущего сочетания омичей (Шумаков — Семёнов — Кошелев). Жарков закончил серию с 4 очками (2+2) при полезности «+4», на счету Кадейкина 3 очка (0+3) и «+4».
- 11 марта 2020
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