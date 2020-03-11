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Лидер «Колорадо» Маккиннон пропустит 1-2 недели из-за травмы

Лидер «Колорадо» Маккиннон пропустит 1-2 недели из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон пропустит 1-2 недели из-за травмы нижней части тела, информирует официальный сайт команды. Канадский форвард получил повреждение во втором периоде встречи с «Лос-Анджелес Кингз» (1:3), после чего больше не смог выйти на лёд. Сразу после матча главный тренер Джаред Беднар заявил, что у него нет информации по травме форварда.

24-летний Маккиннон в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 69 матчах, записав на свой счёт 93 (35+58) балла при показателе полезности "+13" и 12 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на льду 21 минуту и 14 секунд за матч.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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