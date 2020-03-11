Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Цулыгин — о критике: такова судьба тренеров, что всегда ищут плохое

Цулыгин — о критике: такова судьба тренеров, что всегда ищут плохое
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после выигранной серии с «Авангардом» (4-2) рассказал о травмированных игроках.

«Потеря Сошникова сказалась, особенно в первых матчах, когда играли в большинстве и не могли его нащупать. Потом перестроились, подобрали состав, начали забивать. У всех ребят в нашей команде есть желание, и в нужный момент они показывают лучшую игру.

Хохряков только съездил на обследование, Сошников катается индивидуально. Пока сложно сказать, есть ещё неделя. Нам хочется, чтобы Хохряков, Сошников, Солодухин и Семёнов восстановились.

Не надоело ли играть с «Ак Барсом»? Это не ко мне вопрос. Мы от и до играем по расписанию. Народу нравится «зелёное дерби».

Меня много критиковали, спал ли с меня теперь груз ответственности? Он не спадал и по-прежнему есть. Такова судьба тренеров, что всегда ищут плохое. Нельзя обращать на это внимание. Нужно работать, тогда придёт результат», — сказал Цулыгин на пресс-конференции.

«Салават» выбил «Авангард»! Последний гол Уфа забила, даже не бросив по воротам!
Теперь нас ждёт «зелёное дерби» в полуфинале Востока.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020