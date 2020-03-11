Цулыгин — о критике: такова судьба тренеров, что всегда ищут плохое

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после выигранной серии с «Авангардом» (4-2) рассказал о травмированных игроках.
«Потеря Сошникова сказалась, особенно в первых матчах, когда играли в большинстве и не могли его нащупать. Потом перестроились, подобрали состав, начали забивать. У всех ребят в нашей команде есть желание, и в нужный момент они показывают лучшую игру.
Хохряков только съездил на обследование, Сошников катается индивидуально. Пока сложно сказать, есть ещё неделя. Нам хочется, чтобы Хохряков, Сошников, Солодухин и Семёнов восстановились.
Не надоело ли играть с «Ак Барсом»? Это не ко мне вопрос. Мы от и до играем по расписанию. Народу нравится «зелёное дерби».
Меня много критиковали, спал ли с меня теперь груз ответственности? Он не спадал и по-прежнему есть. Такова судьба тренеров, что всегда ищут плохое. Нельзя обращать на это внимание. Нужно работать, тогда придёт результат», — сказал Цулыгин на пресс-конференции.
- 11 марта 2020
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