«Локомотив» уступил «Йокериту» и проиграл серию со счётом 2-4

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл финскому «Йокериту» со счётом 1:5 в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Таким образом, клуб из Хельсинки выиграл серию со счётом 4-2 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.



Команда гостей быстро открыла счёт, уже на 87-й секунде заброшенной шайбой отметился нападающий Хенрик Хаапала. Вскоре «Локомотив» ответил голом форварда Стефана Да Косты. Незадолго до перерыва «Йокерит» вновь вышел вперёд, удачный бросок записал в актив нападающий Вели-Матти Савинайнен. Второй период прошёл без голов. В середине третьего периода «джокеры» забили за четыре минуты два гола, авторами которых стали Антти Пильстрём и Никлас Йенсен. Точку в концовке поставил Оливер Лауридсен.