«Локомотив» уступил «Йокериту» и проиграл серию со счётом 2-4
Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл финскому «Йокериту» со счётом 1:5 в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Таким образом, клуб из Хельсинки выиграл серию со счётом 4-2 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.
Команда гостей быстро открыла счёт, уже на 87-й секунде заброшенной шайбой отметился нападающий Хенрик Хаапала. Вскоре «Локомотив» ответил голом форварда Стефана Да Косты. Незадолго до перерыва «Йокерит» вновь вышел вперёд, удачный бросок записал в актив нападающий Вели-Матти Савинайнен. Второй период прошёл без голов. В середине третьего периода «джокеры» забили за четыре минуты два гола, авторами которых стали Антти Пильстрём и Никлас Йенсен. Точку в концовке поставил Оливер Лауридсен.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
11 марта 2020, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 5
Йокерит
Хельсинки
0:1 Хаапала (Лепистё, Лёв) – 01:27' (5x5) 1:1 Да Коста (Пяаярви, Кронвалль) – 03:12' (5x4) 1:2 Савинайнен (О'Нилл, Норман) – 18:05' (5x5) 1:3 Пильстрём (Анттила) – 48:37' (5x5) 1:4 Йенсен – 52:44' (5x5) 1:5 Лауридсен (Кивистё) – 56:52' (en)
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