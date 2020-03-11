Раздевалка «Салавата Юлаева» после победы над «Авангардом». Видео

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке обыграл омский «Авангард» со счётом 4:1 в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Подопечные Николая Цулыгина выиграли серию с общим счётом 4-2 и прошли во второй раунд Кубка Гагарина.



После матча хоккеисты «Салавата» праздновали успех в раздевалке.

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Счёт во встрече был открыт на 16-й минуте, красивую шайбу забросил нападающий «Салавата» Сакари Маннинен. Вскоре команда хозяев упрочила преимущество, гол забил форвард Теэму Хартикайнен. На старте второго периода «Авангард» сократил отставание усилиями форварда Александра Яремчука. На 31-й минуте уфимцы забили третий гол, отличился нападающий Дмитрий Кугрышев. Точку в концовке встречи поставил Эдуард Гиматов.