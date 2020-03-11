Хартли: конечно, я расстроен. Но хоккей в КХЛ продолжается, много интересных пар

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги проигранной серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4).



«Команда выигрывает, она же проигрывает. Не буду выделять отдельных игроков. Мы упустили возможности во втором и третьем матчах, которые должны были выиграть. Перезагрузимся и будем готовиться к следующему сезону.



Конечно, я расстроен. Но хоккей в КХЛ продолжается, есть много интересных пар. Понимали, что первый раунд не будет лёгким.



Почему не удалось закрыть Умарка? Нужно говорить про всю тройку Маннинена, не только про Умарка. Мы видели, как играют Маннинен и Хартикайнен. Это всё влияло на итоговый результат. Знаем, что динамовское звено Шипачёва и уфимское Маннинена — ведущие звенья в КХЛ. При игре «пять на пять» мы проделали хорошую работу, но не смогли их сдержать», — сказал Хартли на пресс-конференции.

«Салават» выбил «Авангард»! Последний гол Уфа забила, даже не бросив по воротам! Теперь нас ждёт «зелёное дерби» в полуфинале Востока.