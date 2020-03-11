Фридман: Слепышев может вернуться в НХЛ. «Эдмонтон» им интересуется, но дело в цене
Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев рассматривает вопрос о возвращении в Национальную хоккейную лигу.
«Антон Слепышев рассматривает возможность возвращения в НХЛ. У «Эдмонтона» есть интерес к нападающему, но он запросит больше, чем «нефтяники» могут сейчас дать. Я думаю, что в случае возвращения Слепышева им заинтересуются и другие клубы», — приводит слова Фридмана Sportsnet.
25-летний Слепышев в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 45 (18+27) очков при показателе полезности «+28».
Ранее Слепышев провёл 102 матча в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», набрав 23 (10+13) очка.
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