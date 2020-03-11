Пелино: горжусь игроками «Локомотива», они сделали серию трудной для «Йокерита»

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги матча и серии с «Йокеритом» (1:5, 2-4).



«Всегда тяжело проигрывать. Знаю, наши игроки чувствуют себя ужасно. Они подвели команду и фанатов. Но соперник был лучше.



Горжусь своими ребятами. Они бились и сделали для соперника серию трудной. Я участвовал в 21-й серии плей-офф за всё время работы, и в 16 из них выигрывал. Сегодня пятая серия, в которой я проиграл.



Но когда проигрываешь хорошей команде, можно держать голову высоко. Спасибо прессе за освещение наших матчей. Нашим болельщикам от лица всего клуба хочу сказать большое спасибо за поддержку.



Не так легко определить, какой момент серии был ключевым. Не ищу оправданий, но, когда тебя уничтожают в первых матчах, трудно найти силы. Но мы сделали это. Если бы у соперника меньшинство не сыграло так хорошо, если бы не было ошибок в первом периоде и если бы забили свои моменты, могли бы сегодня победить.



Знаю Антона Ландера и Магнуса Пяаярви. Хорошие партнёры по команде. Знаю, что они отдавались игре полностью, но иногда этого недостаточно. Иногда не всё получается», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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