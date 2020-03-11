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Пашнин: самоотдача, самопожертвование и командная игра сказались на результате

Пашнин: самоотдача, самопожертвование и командная игра сказались на результате
Хоккей / КХЛ 0

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин поделился впечатлениями от выигранного матча с омским «Авангардом» (4:1, 4-2 в серии). Уфимский клуб одержал победу в серии и вышел в следующий раунд, где сыграет с казанским «Ак Барсом».

«Самоотдача, самопожертвование и командная игра сказалась сегодня на результате. Ребята все отработали, отпахали, просто красавцы! Все ложились под шайбу, блокировали много бросков. За счёт этого и выиграли. Это была хорошая, жёсткая серия. Чувствуется, конечно, что в плей-офф совсем другая игра: всё намного быстрее, намного жёстче. Самая сложная игра серии? Все матчи держали до последней секунды в напряжении», — приводит слова защитника официальный сайт КХЛ.

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