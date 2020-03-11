Курри: для хоккея и КХЛ хорошо, что «Йокерит» сыграет со СКА. Это наш главный соперник

Президент финского «Йокерита» Яри Курри подвёл итоги выигранной серии с ярославским «Локомотивом» (4-2) и поделился ожиданиями от противостояния с петербургским СКА во втором раунде Кубка Гагарина.
«Хорошая игра с нашей стороны, в первом периоде было столько удалений, но мы выстояли. Рад за команду, что она билась и сражалась. Эта серия была нелёгкой, в конце сезона «Локомотив» играл хорошо, у них молодая и талантливая команда. Мы ждали длинную серию, так и получилось. Эта серия стала тестом для команды, как она реагирует на трудности.
Хорошо для хоккея и лиги, что будет серия со СКА. Мы хорошо их знаем, это наш главный соперник в КХЛ, болельщикам нравятся матчи с ними, теперь мы ждём старта этой серии», — цитирует Курри официальный сайт КХЛ.
- 11 марта 2020
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