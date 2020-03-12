Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 11 марта 2020 года

11 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно два матча первого раунда.



Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке обыграл омский «Авангард» со счётом 4:1 в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Подопечные Николая Цулыгина выиграли серию с общим счётом 4-2 и прошли во второй раунд Кубка Гагарина.

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл финскому «Йокериту» со счётом 1:5 в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Таким образом, клуб из Хельсинки выиграл серию со счётом 4-2 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Таким образом, в первом раунде завершилось семь серий из восьми. Противостояние продолжают только московское «Динамо» и «Спартак».