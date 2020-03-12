Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 11 марта 2020 года
11 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно два матча первого раунда.
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке обыграл омский «Авангард» со счётом 4:1 в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Подопечные Николая Цулыгина выиграли серию с общим счётом 4-2 и прошли во второй раунд Кубка Гагарина.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
11 марта 2020, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Маннинен (Умарк) – 15:09' (5x5) 2:0 Хартикайнен (Умарк, Арзамасцев) – 17:01' (5x4) 2:1 Яремчук (Терещенко, Андригетто) – 23:20' (5x5) 3:1 Кугрышев (Майоров) – 30:57' (5x5) 4:1 Гиматов – 58:57' (en)
Ярославский «Локомотив» на домашней площадке проиграл финскому «Йокериту» со счётом 1:5 в шестом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Таким образом, клуб из Хельсинки выиграл серию со счётом 4-2 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
11 марта 2020, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 5
Йокерит
Хельсинки
0:1 Хаапала (Лепистё, Лёв) – 01:27' (5x5) 1:1 Да Коста (Пяаярви, Кронвалль) – 03:12' (5x4) 1:2 Савинайнен (О'Нилл, Норман) – 18:05' (5x5) 1:3 Пильстрём (Анттила) – 48:37' (5x5) 1:4 Йенсен – 52:44' (5x5) 1:5 Лауридсен (Кивистё) – 56:52' (en)
Таким образом, в первом раунде завершилось семь серий из восьми. Противостояние продолжают только московское «Динамо» и «Спартак».
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