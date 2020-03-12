Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад забросил шайбу в 12-м матче из последних 13

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:1, после первого периода).
Счёт в матче открыл нападающий гостей Мика Зибанеджад, продливший голевую серию до шести матчей. Шведский нападающий на этом отрезке отличился 11 раз. При этом Мика забросил шайбу в 12-м матче из последних 13. Шведский форвард занимает пятое место в снайперской гонке, с 41 голом в сезоне являясь лучшим снайпером в своей команде.
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (48 шайб в 68 матчах) и форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (48 голов в 70 матчах) лидируют в гонке снайперов НХЛ. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс с 47 шайбами в 70 встречах занимает третье место. На четвёртом месте располагается форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (43 точных броска).
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