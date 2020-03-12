Р. Смит — о матчах без зрителей: я играл во «Флориде», так что привык к этому

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит отреагировал на сообщение о том, что в связи с эпидемией коронавируса матчи могут проводиться без зрителей.

«Я несколько лет играл во «Флориде», так что привык к этому», – цитирует Смита журналист Джастин Эмерсон.

Ранее губернатор штата Огайо Майк Девайн объявил чрезвычайное положение в штате и рекомендовал отменить занятия в учебных заведениях, а также запретить болельщикам посещать спортивные мероприятия. Это решение напрямую касается клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Такое же решение уже было принято в округе Санта-Клара, где играет «Сан-Хосе Шаркс».

Смит выступал за «Пантерз» в течение двух сезонов (2015-2017), а «Флорида» является самым малопосещаемым клубом в лиге.