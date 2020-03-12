«Чикаго» крупно обыграл «Сан-Хосе», у Кныжова "-1"

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (Иллинойс, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.
Голы в составе победителей забили Данкан Кит, Патрик Кейн (дважды), Брэндон Саад, Александер Нюландер и Доминик Кубалик. В составе «Шаркс» отличились Эвандер Кейн и Тимо Майер. Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов в своём четвёртом матче в НХЛ провёл на льду 11 минут 36 секунд с показателем полезности "-1". Ранее Кныжов выступал за петербургский СКА.
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«Чикаго» занимает последнее, седьмое место в Центральном дивизионе Западной конференции, «Сан-Хосе» — седьмой в Тихоокеанском дивизионе.
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