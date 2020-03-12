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«Чикаго» крупно обыграл «Сан-Хосе», у Кныжова "-1"

«Чикаго» крупно обыграл «Сан-Хосе», у Кныжова "-1"
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (Иллинойс, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.

Голы в составе победителей забили Данкан Кит, Патрик Кейн (дважды), Брэндон Саад, Александер Нюландер и Доминик Кубалик. В составе «Шаркс» отличились Эвандер Кейн и Тимо Майер. Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов в своём четвёртом матче в НХЛ провёл на льду 11 минут 36 секунд с показателем полезности "-1". Ранее Кныжов выступал за петербургский СКА.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Чикаго» занимает последнее, седьмое место в Центральном дивизионе Западной конференции, «Сан-Хосе» — седьмой в Тихоокеанском дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2020, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кейн (Торнтон, Майер) – 10:49' (5x3)   1:1 Кит (Тэйвз, Дебринкэт) – 24:33' (5x4)   2:1 Кейн (Дебринкэт, Кит) – 36:33' (5x4)   3:1 Саад (Дебринкэт, Тэйвз) – 37:58' (5x5)   4:1 Нюландер (Строум) – 41:31' (5x5)   4:2 Майер (Кейн) – 46:39' (5x5)   5:2 Кейн (Куккук, Нюландер) – 56:19' (5x5)   6:2 Кубалик (Дак) – 58:03' (5x5)
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