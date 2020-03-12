Петерссон: не могу представить, как «Динамо» и «Спартак» будут играть в такой обстановке

Нападающий «Динамо» Андре Петерссон прокомментировал ситуацию с возможным ограничением доступа зрителей на шестой матч серии плей-офф со «Спартаком» из-за коронавируса.

«Я пока не до конца понимаю сложившуюся ситуацию и как будет организован матч. Знаю только, что Москва не первый город, где такое происходит. Трудно оценивать, насколько угроза заражения коронавирусом реальна. Но если руководство города сочло необходимым принять подобные меры, значит, это имеет под собой основания. В любом случае здоровье людей — это главное. Матч при полупустых трибунах? Я вообще не могу представить, как обе команды будут играть в такой обстановке.

Только в тренировочном лагере или в контрольных матчах на сборах сталкивался с этим. Возможно, ещё в детстве и юности подобное случалось. Но никогда такого не было на уровне официальных матчей — ни в Швеции, ни в Канаде, ни в России. Очень трудно играть без зрителей», — приводят слова Петерссона «Известия».