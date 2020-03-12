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Бучневич с передачи Панарина сравнял счёт в матче с «Колорадо» за 13 секунд до сирены

Бучневич с передачи Панарина сравнял счёт в матче с «Колорадо» за 13 секунд до сирены
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Пепси-центр» в Денвере (Колорадо, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости завершилось основное время игры, счёт 2:2.

За 13 секунд до сирены об окончании встречи шайбу в ворота «Эвеланш» забросил российский нападающий Павел Бучневич. Этот гол стал для него 16-м в текущем розыгрыше лиги, всего на счету Бучневича 46 (16+30) очков. Передачу ему отдал другой российский форвард Артемий Панарин, набравший 95-е (32+63) очко в сезоне-2019/2020.

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На данный момент «Колорадо Эвеланш» занимает второе место в Центральном дивизионе Западной конференции, «Рейнджерс» — на седьмом месте в Столичном дивизионе Восточной конференции.

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