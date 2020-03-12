Фридман: отмена ЧМ-2020 будет очень болезненной для ИИХФ, это крупнейший источник прибыли

Известный обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал вероятную отмену ЧМ-2020 по хоккею, который должен пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии. Причиной возможной отмены является стремительное распространение коронавируса.



«Уже есть опасения по поводу возможности участия в ЧМ-2020 хоккеистов из НХЛ. Швейцарские власти в пятницу примут решение относительно плей-офф своего чемпионата, и за этим будут пристально следить, потому что ИИХФ уже отменила весь свой календарь на март. Взрослый чемпионат мира — чрезвычайно важное событие для международной федерации хоккея, потому что это крупнейший источник прибыли для организации. Его отмена будет очень болезненной, особенно для тех, чьё развитие зависит от финансирования», — отметил Фридман в эфире Sportsnet.

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