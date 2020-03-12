Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты матчей в НХЛ за 11 марта 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 11 марта 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли пять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 6:2. Хозяева прервали двухматчевую серию поражений, в свою очередь гости уступили в четвёртом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2020, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кейн (Торнтон, Майер) – 10:49' (5x3)   1:1 Кит (Тэйвз, Дебринкэт) – 24:33' (5x4)   2:1 Кейн (Дебринкэт, Кит) – 36:33' (5x4)   3:1 Саад (Дебринкэт, Тэйвз) – 37:58' (5x5)   4:1 Нюландер (Строум) – 41:31' (5x5)   4:2 Майер (Кейн) – 46:39' (5x5)   5:2 Кейн (Куккук, Нюландер) – 56:19' (5x5)   6:2 Кубалик (Дак) – 58:03' (5x5)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс» — 2:4. Гости продлили победную серию до четырёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2020, четверг. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Эннис (Ямамото) – 20:09' (5x5)   1:1 Уилер (Элерс, Больё) – 29:25' (5x5)   1:2 Лайне (Икин) – 36:28' (5x5)   2:2 Макдэвид (Кассиан, Нурс) – 38:23' (5x5)   2:3 Коннор (Уилер, Пионк) – 40:29' (5x5)   2:4 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 59:20' (en)

«Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 ОТ. Заброшенными шайбами отметились Владислав Наместников и Павел Бучневич.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2020, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Ди Джузеппе, Фокс) – 06:28' (5x5)   1:1 Джост (Ландеског, Макар) – 11:27' (5x4)   2:1 Наместников (Макар, Ландеског) – 23:55' (5x4)   2:2 Бучневич (Панарин, Фокс) – 59:47' (6x5)   3:2 Комфер (Макар, Белльмар) – 62:50' (3x3)

«Анахайм Дакс» — «Сент-Луис Блюз» — 2:4. Команды доиграли матч, прерванный ранее из-за сердечного приступа у Джея Боумистера.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2020, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хенрик (Линдхольм, Мэнсон) – 00:00' (5x5)   1:1 Барбашев (Кайру) – 00:00' (5x5)   1:2 Пьетранджело (Шенн, О'Райлли) – 16:08' (5x4)   2:2 Хаканпяя (Хенрик) – 33:28' (5x5)   2:3 Сэнфорд (О'Райлли, Бле) – 37:13' (6x5)   2:4 Пьетранджело (Фолк) – 59:00' (en)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2. Хозяева одержали седьмую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2020, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Райан (Ткачук, Уайт) – 00:29' (5x5)   1:1 Льюис (Кемпе, Хаттон) – 10:09' (5x5)   1:2 Гаврилюк (Энглунд, Пол) – 41:57' (5x5)   2:2 Виларди (Уокер, Рой) – 49:12' (5x4)   3:2 Фрк (Виларди, Даути) – 55:19' (5x5)
Бучневич с передачи Панарина сравнял счёт в матче с «Колорадо» за 13 секунд до сирены
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020