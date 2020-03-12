Результаты матчей в НХЛ за 11 марта 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли пять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 6:2. Хозяева прервали двухматчевую серию поражений, в свою очередь гости уступили в четвёртом матче кряду.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс» — 2:4. Гости продлили победную серию до четырёх матчей.

«Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 ОТ. Заброшенными шайбами отметились Владислав Наместников и Павел Бучневич.

«Анахайм Дакс» — «Сент-Луис Блюз» — 2:4. Команды доиграли матч, прерванный ранее из-за сердечного приступа у Джея Боумистера.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2. Хозяева одержали седьмую победу кряду.