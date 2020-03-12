«Рейнджерс» останутся в Денвере после матча с «Колорадо» в ожидании решения НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ) заявил, что команда не покинет Денвер до тех пор, пока лига не примет решения о продолжении чемпионата. «Синерубашечники» возобновят тренировочный процесс, когда наступит определённость.
Ранее, после того как игрок «Юты Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус, НБА остановила регулярный сезон. В НХЛ зафиксированных случаев заболевания нет, но хоккейная и баскетбольная лиги тесно связаны.
За последнюю неделю «Джаз» сыграли с Торонто Рэпторс», которые делят стадион с «Торонто Мэйпл Лифс», был в Детройте на «Литтл-Сизарс Арене», где играют «Ред Уингз», в Бостоне на стадионе «Брюинз» и в «Мэдисон Сквер Гарден», где выступают сами «Рейнджерс».
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